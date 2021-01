Così Beppe Bergomi a Sky Sport ha parlato del Milan capolista dopo la vittoria contro il Benevento: "Parlo bene da tempo del Milan e non vorrei esagerare. Dalla prima giornata lo dico, la squadra è in corsa e può vincere lo scudetto. Oggi anche in 9 la squadra di Pioli avrebbe vinto a Benevento e ha giocato tutto il secondo tempo in 10. Il Milan ha svoltato e vanno fatti i complimenti a Maldini per il mercato, per l'arrivo di Ibra e non solo. Calabria oggi è il giocatore che vince più contrasti di tutti in campionato".