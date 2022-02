In una intervista concessa a Il Mattino, l’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida di sabato sera tra Napoli e Inter.

“Sarà una sfida tra due squadre che lottano per lo scudetto, corsa in cui va inserita con le stesse percentuali anche il Milan: un match molto importante ma non decisivo perché poi mancheranno ancora tante partite. In estate pronosticai il Napoli come favorito per il tricolore per la sua rosa profonda e coperta in tutti i ruoli, l’Inter in testa giocando un gran calcio e dovrà recuperare la partita contro il Bologna anche se i tre punti dovrà conquistarli sul campo“.