Beppe Bergomi a Sky: “Continuo a pensare che il più forte centrocampista del Milan sia Franck Kessie, nonostante le difficoltà lo ritengo ancora il migliore. Tonali è in crescita esponenziale mentre Bennacer e Bakayoko sono leggermente sotto. Non vorrei dare delle responsabilità a Pioli, sono stati delle scelte sbagliate a condizionare la partita contro l’Udinese, Bakayoko in occasione del gol subito non deve prendere quella scelta”.