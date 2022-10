Intervenuto dagli studi di Sky, l’ex capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione sui passi indietro svolti dalla squadra nerazzurra.



"Sono 2 anni che Capello e altri ripetono che l'Inter ha la rosa più forte. Io non credo. Il calcio è andato in una direzione e l'Inter non ha intercettato il cambiamento. Non ha gente di gamba, che dribbla.E ora non ha neanche l'entusiasmo che ti fa fare il metro in più".