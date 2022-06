Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito al mercato nerazzurro.



“Ci sono determinati giocatori che hanno lo scudetto dell’inter tatuato nel cuore. Gli Skriniar, i Barella, i Lautaro sono gente da non toccare, ti creano identità. L’Inter deve rimanere protagonista, per i prossimi 10-15 anni e non puoi vendere questo tipo di giocatori”