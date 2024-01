Bergomi sulle critiche a Leão: ‘Anche Cristiano Ronaldo era partito così nel suo ruolo’

Tiene banco la critica mossa a Leão per non essere così continuo e meno decisivo in questa stagione. Beppe Bergomi fornisce la sua lettura della situazione su Sky: "Non ha bisogno di essere difeso, è un giocatore importante adesso e lui ne è consapevole. L'anno scorso ha segnato tanto, mi aspettavo quest'anno un rendimento migliore sotto porta.Anche Cristiano Ronaldo era partito così nel suo ruolo, poi però ha iniziato a segnare sempre e a lavorare su questo, Leao invece spesso gioca troppo lontano dalla porta".