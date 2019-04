Il PSV Eindhoven risponde alla manita dell'Ajax con un poker e si riprende il primo posto in classifica. Sulla vittoria per 4-0 in casa contro lo Zwolle allenato da Stam ci sono le firme di Luuk de Jong (autore di una doppietta), Malen e Bergwijn.



Quest'ultimo, nazionale olandese classe 1997 seguito dall'Inter sul mercato per il dopo Perisic, ha segnato la rete del momentaneo 2-0 al termine di una galoppata palla al piede partita prima della metà campo: vedere per credere. Per lui 12 gol e altrettanti assist in questo campionato.