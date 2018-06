Terzo colpo della Lazio. Dopo il laterale Durmisi e il portiere Proto, è fatta per l'acquisto di Valon Berisha, centrocampista offensivo del Salisburgo. La Lazio verserà al club austriaco 7,5 milioni di euro più bonus, per il giocatore norvegese di nazionalità kosovara un contratto quinquennale da 1,5 milioni (bonus compresi). L'affare è stato chiuso, sarà ufficializzato nelle prossime ore.



Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, continuano le trattative per Acerbi (Sassuolo) e Wesley (Bruges). Con i giocatori c'è già l'accordo, con i rispettivi club l'intesa è vicina. In stallo invece l'operazione Felipe Anderson-West Ham.

Il Corriere dello Sport lancia invece il nome di Ramsey (Arsenal) per il dopo Milinkovic-Savic.