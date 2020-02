Il presidente del Monza Silvio Berlusconi ha parlato in esclusiva a calciomercato.com al termine della partita vinta per 4-0 contro il Lecco, che proietta gli uomini di Brocchi momentaneamente a +18 sul Pontedera secondo in classifica nel girone A di Serie C.



"Molto bene, il pubblico ha ammirato una bella fluidità di gioco. Ci siamo fermati al quarto gol ed è stato giusto così e anche i nuovi acquisti si sono inseriti alla grande. Se mi convince il ritorno di Ibrahimovic al Milan? Lasciamo perdere e pensiamo al Monza...", ha dichiarato l'ex patron del club rossonero.

Poi, una battuta anche sull'addio di Suso al Milan: 'Mi dispiace, non doveva essere ceduto. Non l'ho saputo in tempo, altrimenti non ce lo saremmo fatto scappare'.