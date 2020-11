Intervistato da Che Tempo Che Fa sulle reti Rai, il presidente del Monza e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha aperto al dialogo con il governo per fronteggiare l'emergenza Covid.



OPPOSIZIONE, MA... - "Noi siamo fermamente all'opposizione di questo governo, ma nel rispetto dei ruoli non ci sono limiti alla nostra disponibilità, purchè sia per il bene del Paese e non per conveniente politiche di qualcuno".



CONVERGENZA - "Sono stato il primo a dire che nell'emergenza ci si deve stringere intorno alle istituzioni, le polemiche politiche vanno messe da parte. E' necessario fare quello che il presidente Mattarella ci ha chiesto da mesi: mettere insieme le migliori risorse del Paese per affrontare una situazione straordinaria".



DIALOGO IN PARLAMENTO - "Noi abbiamo detto più volte che il luogo dove concentrare questo impegno è il Parlamento. L'occasione può essere la sessione di bilancio, oppure le commissioni parlamentari competenti per materia".