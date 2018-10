Un'altra critica al Milan, un'altra bordata a Gennaro Gattuso. L'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi, ora patron del Monza, torna a criticare il Diavolo reduce dal doppio ko con Inter e Betis e non risparmia considerazioni al vetriolo: "Seguo sempre il Milan da tifoso - riferisce Sportmediaset.it - ma sempre con disappunto perché è una sofferenza vedere il Milan in campo in una maniera poco efficace, si fanno pochi tiri in porta e il nostro centravanti (Higuain, ndr) non ha modo di ricevere passaggi, tutto questo dipende naturalmente dal modulo, che spero che possa presto cambiare. Il futuro di Gattuso? Sono decisioni che spettano ai vertici della società e io non ho nessuna volontà di intromettermi".