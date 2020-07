Lieto fine per Francesca Pascale (35 anni). Dopo quasi dieci anni è terminata la storia con Silvio Berlusconi (83 anni), che le ha concesso un assegno di 20 milioni di euro come 'buonuscita' e ha firmato un accordo di mantenimento da un milione di euro all'anno. La notizia, pubblicata dal settimanale Oggi, non è stata smentita dallo staff dell'ex presidente del Milan: "Si tratta di una questione privata, che ha avuto una sua risoluzione consensuale anche dal punto di vista finanziario. Il rapporto fra Berlusconi e la Pascale resta di profonda amicizia".



Ora il leader di Forza Italia è legato a Marta Fascina, classe 1990, nativa calabrese di Melito Porto Salvo ma cresciuta a Portici, deputata di Forza Italia alla prima legislatura.

Di recente la Pascale è stata fotografata più volte in compagnia della cantante Paola Turci, alla quale sarebbe legata da una "inseparabile amicizia" e con la quale "condivide l'impegno a favore di gay e lesbiche".