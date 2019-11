Il leader di Forza Italia e presidente del Monza Silvio Berlusconi, 83 anni, è caduto ieri a Zagabria, dove era impegnato nei lavori del congresso del Ppe: rientrato in Italia con un aereo Fininvest , si è recato nella clinica La Madonina di Milano dove è stato sottoposto a tutti i controlli del caso. L'ex premier ha riportato solo una contusione, anche se in un primo tempo si era temuto si trattasse di una frattura del femore. Ecco il commento dello staff: "Nessuna rottura di femore, clavicole, tibie o ossa varie. Nessun rientro urgente. La verità è che si tratta di una banalissima contusione. Il battito d'ali di una farfalla in Cina provoca un uragano in Texas"