Una suggestione che presto potrebbe diventare qualcosa di molto più concreto. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, rispettivamente ex patron ed ex amministratore delegato del Milan, stanno seriamente valutando l'ipotesi di acquistare il Monza Calcio, club che milita attualmente nel campionato di Serie C. Un'idea romantica, come l'ha definita Galliani a Il Corriere della Sera: "Per il momento è solo un’idea, non c’è ancora nulla di definito. Di certo è un progetto romantico: venduto il Milan, il Monza resta l’unica squadra a cui io e Berlusconi avremmo potuto pensare. Il presidente vive a 3 km da Monza, io in quella città sono nato, ci ho vissuto e mi sono formato come dirigente calcistico".



PROGETTO SOCIALE - Dopo i primi contatti, confermati, tra dirigenti del mondo Fininvest e l'attuale presidente del club brianzolo, Nicola Colombo, il prossimo passo potrebbe essere quello dell'inizio di una vera e propria trattativa. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Berlusconi e Galliani non avrebbero però in mente di dare vita a un progetto sportivo ed economico di ampio respiro, con investimenti particolarmente onerosi, bensì di ridare slancio a una società che da anni non naviga in acque particolarmente tranquille. Una sorta di progetto sociale per rilanciare una società gloriosa a cui entrambi sono legati per questioni affettivo, con la prospettiva nel medio periodo di riportarlo nel calcio che conta.