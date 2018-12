Il passato è stato grande, ma purtroppo ancora non ritorna. Per lo meno non adesso e non qui, a, capitale economica ed estetica dell’operosa Brianza, a due passi dal laboratorio ideologico di Arcore, da dove tutto - l’imprenditoria, il calcio e la politica - è cominciato. Ad un anno e mezzo dalla controversa cessione delad uno sconosciutissimo cinese di nome(“abbiamo lasciato il club in mano a persone serie”),, tanta storia in serie B con almeno un paio di promozioni sfiorate negli anni settanta/ottanta. L’intento dichiarato è di farne una società modello, con giovani calciatori senza tatuaggi e i capelli in ordine (Berlusconi dixit), da riportare prima all’onor del mondo per poi far irrompere, senza indugio,A spasso per la città, la maggioranza degli abitanti è disposta a giurare che questa operazione, Silvio l’abbia fatta non per nostalgia del calcio, ma. Sarà. Al momento viale delle Industrie, che si colloca accanto al Brianteo, è un’arteria di grande scorrimento, congestionata nelle ore di punta dalle auto dei pendolari e, di notte, popolata da una prostituzione colorata e varia che richiama una periferia di passaggio, equivoca e poco illuminata. In attesa di sapere e di capire quando comincerà la bonifica, c’è una squadra che gioca un campionato nel girone B. Cominciato in un modo (tre partite altrettante vittorie) e continuato in un altro, cioé peggiorando decisamente risultati e prestazioni.. Dal 28 settembre, giorno del closing, ad oggi,. E’ vero che l’andamento lento è stato innescato dall’allenatore precedente,. Ma è altrettanto vero che- l’uomo della Real casa -. Se, infatti, Zaffaroni aveva collezionato complessivamente tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte (11 punti),. Con la nuova proprietà, il Monza non ha ancora vinto in casa: due pareggi e tre sconfitte con Ternana, Teramo e Pordenone.perché, nonostante io non sia esattamente un simpatizzante, sarebbe difficile negare loro, insieme alla competenza tecnica e manageriale, una certa visionarietà programmatica che ne ha accompagnato il percorso. Tuttavia, siccome “natura non facit saltus”, anche il boss e il suo fidatissimo scudiero devono pagare il tempo del noviziato.Perché, quando è intervenuta la nuova proprietà, il mercato era chiuso e la rosa era stata costruita sulle esigenze di Zaffaroni che giocava con il 4-4-2 fisso. Brocchi, invece, ha cominciato con il 4-3-1-2 (il sistema di gioco del presidente) e, nelle ultime partite, ha derogato nel 4-3-3. Scelta necessaria perché in organico ci sono tanti esterni, come voleva Zaffaroni, e pochi centrocampisti. Gli attaccanti, poi, o sono infortunati o vedono pochissimo la porta.. I tifosi ortodossi non si sono schierati dalla parte di Zaffaroni quando è stato esonerato e non sono nemmeno contrari all’idea di Galliani di cambiare ragione sociale (da SS Monza 1912 ad AC Monza 1912). Per ora, e in attesa del mercato di gennaio, tranne alterare il colore della maglia, a loro va bene tutto. L’importante è che il Monza torni a lottare per la serie B con una squadra degna di andarci. L’anno scorso, sempre con Zaffaroni, arterfice pure della promozione dalla D alla C, arrivarono i play off.Quest’anno, nonostante la posizione di centro classifica e gli stentati 17 punti, il traguardo è per lo meno ripetibile, visto che vi accedono le prime dieci. Tuttavia, non essendoci ancora una capolista in fuga (la più attrezzata è la Ternana che deve recuperare un paio di partite) e distando la vetta “appena” nove punti, il Monza ha la possibilità anche di una clamorosa rimonta nel girone di ritorno. Due giocatori (dal Verona edal Cittadella) sono stati già presi e si allenano con il gruppo. Altri (si parla degli attaccanti) arriveranno per dare alla squadra qualità, peso e spessore. Monza, per quanto un po’ algida, non foss’altro nel suo essere risucchiata da Milano, non ha smesso di attendere il tutto e subito.- l’uomo di Berlusconi e Galliani anche quando al Milan sostituì Mihajlovic -. Sabato, nel derby con la Giana di Gorgonzola, forse l’entità più antinomica all’idea berlusconiana del calcio, servono tre punti che, oltre alla squadra, rilancino una mission.@gia_pad