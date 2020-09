Il leader di Forza Italia, 84 anni, è risultato positivo al Coronavirus edper una polmonite bilaterale allo stato precoce.Il Cavaliere ha alloggiato presso le stesse camere sei mesi fa per un'uveite e per sostituire un pacemaker impiantato negli USA nel 2006.. Il quadro clinico pregresso e l'età del paziente impongono assoluta cautela. È previsto che Berlusconi resti nella struttura qualche giorno”. L’umore però non è dei migliori, “nemmeno il mio”, ha aggiunto il Dott. Zangrillo.A riguardo Berlusconi afferma: "Non so come l’ho preso, ma non importa. Può capitare, non do certo alcuna colpa”. Positivi anche la compagna Marta Fascina e i figli Luigi e Barbara. Molti gli auguri di pronta guarigione: Yonghong Li ex presidente del Milan, Meloni e FDI, Zingaretti, Salvini e per ultimo - oggi in Aula in Senato - Renzi: “A Berlusconi auguri di pronta guarigione, uomo delle istituzioni”.