. Un poker extralusso, niente da dire, anche se non andrebbe dimenticato Rivera, primo vincitore della Coppa dei Campioni, nel 1963, poi bissata da capitano nel 1969 e primo Pallone d’oro italiano., che metto davanti a Berlusconi, il presidente più vincente della storia del Milan e anche a Maldini, il giocatore che ha sollevato più coppe dei Campioni/Champions, ben 5, nel 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007.. Lanciato da Liedholm quando non aveva ancora 18 anni, il 23 aprile 1978 a Verona, subito con la maglia numero 6 per sostituire lo squalificato Turone, già allora era il classico predestinato. "Sarà il nuovo Beckenbauer", disse il 'Barone' Liedholm e come al solito aveva ragione perché poi per tutti Franco diventò Franz, il nome del mitico capitano tedesco. Prima, però, è stato il 'piscinin', il 'piccolino' in dialetto milanese, soprannome che gli diede il massaggiatore Paolo Mariconti, che lo aveva visto crescere nella Primavera' e poi nella prima squadra. Subito titolare l’anno dopo, e subito campione d’Italia nel Milan della stella, nell’ultimo campionato con Rivera in campo,e il presidente Farina non cercò di venderlo per non indebolire la squadra. E così, ad appena 22 anni, Baresi è diventato capitano della rinascita, dalla serie B alla A per sempre e soprattutto primo leader del nuovo Milan di Berlusconi. Dai campi sconosciuti della Mitropa Cup riservata ai vincitori della serie B, a Szombathely in Ungheria, Ostrava in Cecoslovacchia e Osjek in Jugoslavia, Baresi è arrivato a Tokyo dove ha sollevato la prima coppa intercontinentale, il punto più alto della sua carriera, dopo il secondo scudetto e la prima coppa dei Campioni nella famosa notte di Barcellona contro la Steaua., nel suo ruolo di ambasciatore che tutti gli hanno riconosciuto, da Berlusconi all’ultima gestione del fondo Elliott, dalla vecchia sede di via Turati alla nuova di Casa Milan. Più di 40 anni di fedeltà, senza interruzioni come Maldini, con la continuità che nemmeno Berlusconi ha potuto offrire.. E non a caso l’unica maglia rossonera che è stata ritirata è la sua, numero 6. Perché come cantavano e canteranno ancora i tifosi a San Siro 'un capitano, c’è solo un capitano'.