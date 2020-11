Intervistato a Che Tempo Che Fa, il presidente del Monza ed ex-patron del Milan, Silvio Berlusconi ha parlato degli obiettivi del club brianzolo e della sua passione rossonera.



OBIETTIVO SERIE A - “L’obiettivo è quello di arrivare in un anno in Serie A. Poi chissà, vedremo: lo scudetto, l’Europa. Siamo stati penalizzati dal Covid in questo inizio di stagione, ma l'obiettivo rimane la promozione”



LA SALUTE PRIMA DI TUTTO - “Fermare campionato? Io posso solo dire che la salute di tutti, compreso di coloro che lavorano nel calcio, viene prima di tutto”.



MILAN - “Il Milan è la passione di tutta la mia vita, che mi ha permesso di essere Presidente di Club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Sono felice che sia in testa al campionato, puntando su giovani di grande talento".