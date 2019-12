Silvio Berlusconi, patron del Monza, ex presidente del Milan, parla di Zlatan Ibrahimovic, sogno dei rossoneri per l'attacco, cercato anche dal Napoli di De Laurentiis. A margine del suo intervento al Palazzo delle Stelline di Milano, parla così di Ibra: "Io spero che venga al Monza" le parole riportate da Ansa.it.



Fu Silvio Berlusconi a portare lo svedese al Milan, nell'estate del 2010, strappandolo al Barcellona dopo aver disputato contro i blaugrana un'amichevole estiva, al Trofeo Gamper. L'ex Los Angeles Galaxy, ora, è alla ricerca di una nuova squadra e in Italia è partita la caccia.