Il Monza trova il primo successo in Serie A contro la Juventus, tre punti all'esordio in panchina di Raffaele Palladino dopo il solo punto conquistato nelle precedenti sei giornate con Giovanni Stroppa alla guida. Silvio Berlusconi, patron dei brianzoli, ha commentato a Telelombardia: "Battere la Juventus mi pare un buon modo di cominciare un nuovo percorso. Ho sempre detto che il Monza ha grandi potenzialità che non aveva espresso in parte per i molti infortuni, in parte per il calendario difficile nelle prime giornate di campionato, ma in parte anche per un modulo di gioco che a mio giudizio poteva essere migliorato. Se questa è la cura Berlusconi, direi che funziona!".