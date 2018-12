Un incontro, avvenuto nei giorni scorsi e dai contorni non meglio definiti, ma che confermerebbe come il Milan sia ancora nei pensieri di Silvio Berlusconi, a un anno e mezzo di distanza dalla sua cessione. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Milano e Finanza, l'ex patron rossonero si sarebbe visto a Londra con Gordon Singer, numero uno del fondo Elliott e nuovo proprietario del club di via Aldo Rossi. Un meeting di lavoro, in cui si sarebbe discusso anche di faccende extra-calcio, come il contenzioso in essere tra la Telecom, nella quale Elliott ha investito, e i francesi di Vivendi, a loro volta protagonisti di un lungo contenzioso con la Fininvest per il mancato acquisto di Mediaset Premium.



Ma Berlusconi e Singer hanno soprattutto discusso del futuro del Milan e delle strategie per rilanciare una società che, a maggior ragione dopo le sanzioni comminate dalla Uefa per la violazione del Fair Play Finanziario, dovrà ponderare con particolare attenzione le prossime mosse. A partire dal mercato e dalla possibilità o meno di ricorrere nuovamente al Tas contro il provvedimento recentemente comminato. Escluso categoricamente un ritorno di Fininvest nel capitale del Milan, con Berlusconi ora concentrato totalmente sulla nuova avventura al Monza con Adriano Galliani, ma ancora legato alle vicende della sua vecchia creatura.