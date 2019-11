Pier Silvio Berlusconi, vice presidente esecutivo Mediaset, figlio dell'ex presidente del Milan Silvio, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport a margine della presentazione del nuovo programma di Piero Chiambretti. Tra i temi anche il Milan, in questo momento in difficoltà, e il Monza.



SUL MILAN E IBRA - "Come tutti i milanisti oggi soffro, soffro tanto. Ritorno di Ibrahimovic? Sarei contento, perché lo stimo, anche per i modi. Come si fa a dire no a Ibra?".



INVESTIMENTI - "E' un momento complicato, qualcosa deve succedere. Hanno investito, ci sono stati investimenti importanti, anche maggiori rispetto al passato".



SU BOBAN E MALDINI - "Boban e Maldini? Sono due ragazzi intelligenti, ora devono dare dei segnali e fare qualcosa",



SUL MONZA - "Il Monza è fantastico, sta facendo grandi cose. La domanda è lo vedremo contro il Milan? Stiamo vivendo una favola".