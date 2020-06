Nel corso dell'intervista concessa a Il Cittadino, il presidente del Monza Silvio Berlusconi parla anche di tre grandi colpi accarezzati dal club brianzolo, Kakà, Suso e Ibrahimovic: "Tutti e tre sono stati tentati di venire qui da noi, il più vicino è stato il brasiliano, ma la cosa non si è poi realizzata per questioni personali, ma non è ancora del tutto archiviata la pratica. Per la prossima stagione pensiamo a 4-5 innesti anche se la cosa importante sarà continuare a perfezionare gli schemi e il gioco".