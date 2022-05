Il presidente del Monza Silvio Berlusconi, dopo l'andata della finale dei Playoff di Serie B contro il Pisa (vinta 2-1 dai brianzoli), ha concesso anche una battuta sul Milan: "Bisogna tornare al Milan, io e Galliani dobbiamo tornare (ride, ndr). Non si sa mai. E ricominciare a vincere tutti gli anni, come abbiamo fatto per 30 anni con 8 scudetti, 5 Coppe dei Campioni ecc.", riporta La Gazzetta dello Sport.