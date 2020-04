, presidente di Forza Italia, è intervenuto questa mattina a Radio 24: "Ho parlato del Mes con Salvini. A noi sembra assurdo rinunciare a 37 miliardi a tasso zero e con cui potremmo costruire nuovi ospedali, assumere medici e infermieri e investire in ricerca. Dire no mi sembra un pregiudizio assurdo. Lega e Fratelli d'Italia non sono radicalmente euroscettiche, il centrodestra è una coalizione di forze diverse dove noi di Forza Italia rappresentiamo l'anima liberale, cristiana, garantista europeista e occidentale per una centrodestra che può governare"."Per alcuni sovranisti opporsi al Mes è un pretesto per allontanare il nostro paese dall'euro e dall'Unione Europea rendendo impossibile l'aiuto dei nostri partner europei. Non saperi come spiegarmi altrimenti tanto accanimento del Movimento 5 Stelle. Per alcuni sovranisti opporsi al Mes è un pretesto per allontanare il nostro paese dall'euro e dall'Unione Europea rendendo impossibile l'aiuto dei nostri partner europei. Non saperi come spiegarmi altrimenti tanto accanimento del M5s"."Un conto è la collaborazione istituzionale in un momento di emergenza che noi abbiamo sempre garantito all'esecutivo, un altro conto è il sostegno politico al governo di Conte per il quale non vi saranno mai le condizioni. Siamo un'opposizione responsabile, e siamo critici sul modo in cui il governo sta gestendo l'emergenza economica. La priorità è lavorare per uscire dall'emergenza, ma siamo incompatibili con le forze che sostengono Conte""Non è sano per un bambino stare in casa e la didattica viene danneggiata, a ciò si aggiunge il disagio delle famiglie ma occorre prudenza. Ci affidiamo al parere dei sanitari, ma la cosa inaccettabile è l'incertezza sul futuro"."Non mi convince l'impostazione di Conte, che mi pare confusa e piena di contraddizioni. L'incertezza è la cosa che fa più male. Gli esercizi commerciali e negozi devono aprire i 4 maggio. Il divieto delle funzioni religiose è un atto ai limiti del persecutorio, i vescovi hanno fatto bene a far sentire la loro voce".