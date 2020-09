«Non ci nascondiamo, l'obiettivo è la promozione in Serie A». Il presidente del Monza Paolo Berlusconi ha lanciato la sfida alle altre squadre del campionato cadetto. Lo ha fatto a parole, attraverso un post sul profilo Instagram della società, e con i fatti, con il colpo di mercato Kevin-Prince Boateng, fortemente voluto da Adriano Galliani. Le ambizioni della società lombarda trovano conferma, come si legge in una nota, sulla lavagna Serie B 2020/21 il primo posto del Monza e la promozione diretta in Serie A si giocano a quota 3,50. La squadra lombarda è davanti a tutte la avversarie: il Lecce si gioca per il primo posto a 5,00, mentre il Brescia è proposto a 6,00. Seguono Frosinone (8,00), Empoli e Spal (10). Si parte venerdì alle 16:45 proprio con Monza - Spal. A confronto una squadra neopromossa contro una squadra appena retrocessa. In condizioni normali la seconda dovrebbe avere un netto vantaggio nei pronostici della vigilia, ma viste le ambizioni del Monza i padroni di casa saranno favoriti a 2,22, contro il «2» a 3,50. Il Lecce esordisce sabato in Salento contro il Pordenone per un segno «1» a quota 1,93, mentre il Brescia - Ascoli il segno «1» è a 1,82.