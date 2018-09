Silvio Berlusconi è pronto a tornare nel mondo del calcio, ma non nel Milan: l'ex presidente rossonero è a un passo dal Monza. Come riferito da Sky Sport infatti, Berlusconi è in trattativa per l'acquisizione del club guidato da Nicola Colombo e in questa nuova esperienza sarebbe affiancato da un'altra vecchia conoscenza del Diavolo: Adriano Galliani, che dopo essere stato ad del Milan è pronto ad accompagnare ancora una volta l'ex premier nell'acquisizione del Monza.