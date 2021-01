Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale a Monaco: secondo quanto appreso dall'ANSA, l'ex Premier è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi, ha deciso il suo ricovero per "un problema cardiaco aritmologico".



LE PAROLE DI ZANGRILLO - Ecco le parole del professore all'Ansa: "Lunedì sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento, ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia". Il leader di Forza Italia si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown.