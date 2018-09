Non più il 70%, Silvio Berlusconi rilancia: ora vuole il 95% del Monza. E' questa la novità rivelata dall'agenzia Ansa, che spiega come l'ex presidente del Milan abbia deciso di rilanciare e cambiare le condizioni per la compravendita del club: alla famiglia Colombo resterebbe quindi il 5% della società, una decisione "presa di comune accordo nelle ultime riunioni" come rivelato da una fonte vicina al dossier.



TEMPISTICHE - Lo storico avvocato del Milan di Berlusconi, Leandro Cantamessa, ha completato la due diligence sui conti del Monza, che milita in Serie C, e ora le parti lavorano sul contratto: stretta finale, l'affare potrebbe essere concluso entro il 29 settembre, giorno dell'82esimo compleanno del leader di Forza Italia. Il ritorno di Berlusconi nel calcio, salvo colpi di scena, è ormai a un passo.