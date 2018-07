Nel corso di un'intervista concessa a Il Giornale, l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi ha commentato anche il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Che effetto fa? Da milanista un effetto terribile. Ma in verità, l’arrivo nel campionato italiano di un campione assoluto come Cristiano Ronaldo è una buona notizia non solo per la Juventus, ma per l’intero calcio italiano. Mi congratulo quindi con la Juve, con i suoi dirigenti e con i suoi tifosi".