E’ botta e riposta a distanza fra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini: al centro del dibattito c’è il Mes, strumento finanziario europeo oggetto di discussione come possibile aiuto agli stati colpiti più duramente dall’emergenza coronavirus.



"Per il futuro - ha detto Berlusconi ieri sera a Di Martedì su La7, replicando poi oggi su Il Giornale - ci vorrà un governo davvero rappresentativo degli italiani. Ma ora ci interessa di più far sì che Conte non commetta gli errori che sta facendo: per esempio quello clamoroso di dire all'Europa sul Mes che “faremo da soli”, rinunciando così ad utilizzare i circa 36 miliardi che potremmo ottenere, senza condizioni, per consolidare il nostro sistema sanitario".



A Radio Anch'io, la replica del segretario della Lega Nord, Salvini: “Non è una questione di tifoserie, non è un derby Milan-Inter. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo. Se uno chiede mille miliardi di euro li deve restituire e il problema sono le condizionalità. Se accedi, questo fondo ti potrà chiedere tagli alle pensioni".