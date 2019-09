Il Monza di Berlusconi batte i giovani della Juventus Under 23. Al Moccagatta di Alessandria, la squadra di Brocchi ne fa 4 a Mota Carvalho e compagni: apre Brighenti, poi la doppietta di Finotto. Il primo tempo si chiude sul 3-0, poi nella ripresa accorcia sempre il portoghese, alla sesta rete in 7 partite, ma nel finale Marchi cala il poker brianzolo. Il Monza resta primo nel Girone A di Serie C con 18 punti, frutto di 6 vittorie e una sconfitta, mentre la Juventus è in piena zona playout con soli sei punti in 7 partite.