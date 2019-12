Silvio Berlusconi, patron del Monza, ha presenziato come d'abitudine alla cena di Natale della squadra lombarda, che sta veleggiando al primo posto nel Girone A di Serie C, a più 10 sul Pontedera secondo, e intravede la Serie B. L'ex presidente del Milan si è lasciato andare a qualche commento colorito sul fido Adriano Galliani e sulle loro routine sessuali: "Galliani al Monza vive di Monza mattina, pomeriggio e sera. Mi dicono che anche di notte pensa al Monza e non scopa. Ho sentito delle voci che mi hanno dato fastidio su di me e sui miei anni. Fino a qualche anno fa scopavo sei volte, ora dopo la terza volta mi addormento. Vero o non vero, fate circolare la voce!". In sottofondo le risate dei presenti.