I tifosi delhanno dovuto masticare amaro e incassare un'altra serata di passione dopo la doccia gelata di Mauro Icardi nel derby, manel calcio dal tatticismo esasperato e nel quale un certo tipo di talento fatica a trovare libertà di espressione. Svezzato e poi improvvisamente "tradito" dal Paris Saint Germain e sin da oggi un'occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire, per l'inquietudine del Betis Siviglia e la soddisfazione, meramente economica del club francese.in sostituzione di un certo Thiago Motta. Una posizione nella quale ha potuto ritagliarsi uno spazio significativo aggirando il nodo della foltissima concorrenza in un reparto offensivo pieno di prime donne., che ha preferito piuttosto adattare un centrale di difesa come Marquinhos, dando il via libera senza troppi problemi alla sua cessione in prestito in Spagna.- Il paese e la realtà ideale per tornare a regalare quegli sprazzi di classe che i tifosi del Rosario Central hanno ancora negli occhi, un club il Betis Siviglia con una ritrovata ambizione che si sposa alla perfezione con la voglia di emergere di unper motivazioni mai chiarite. Fino alle insinuazioni del quotidano Clarin su un presunto sberleffo in una partita di calcio-tennis e un tunnel rifilato in partitella a sua maestà Messi. Storie lontane dall'attuale realtà e da un futuro che potrebbe tingersi ancora di più di verde-bianco,(all'Academia Jorge Griffa, club nel quale è cresciuto e che ha scovato e allevato anche gente come Batistuta, Pochettino e Sensini, spetta il 20% su una futura rivendita).- Un affarone, quasi un regalo, considerando chea che, per ammissione del padre Juan, non gli offrivano la garanzia di giocare con continuità., il match di San Siro ha ribadito che tra Lo Celso e il Milan fosse destino trovarsi l'uno di fronte all'altro. Il futuro è ancora lontano, ma alla Scala del calcio è rimasta la sensazione di aver riscoperto qualcosa di antico.