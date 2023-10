Si è preso la numero 10, per far capire ancora di più - se ce ne fosse stato bisogno - che le responsabilità non lo spaventano. Adrian Bernabé è partito forte in questa stagione, si è messo ancor più al centro del Parma, in campo e non solo. In un'estate in cui la squadra di Fabio Pecchia ha perso due leader anche nello spogliatoio come Gigi Buffon e il Mudo Vazquez, la scelta forte della società del presidente Krause è stata presa a inizio mercato, con il rinnovo fino al 2026 per il classe 2001. Un messaggio mandato chiaramente anche al mercato e a chi, tra Italia e Spagna, negli ultimi mesi aveva messo gli occhi sul gioiellino cresciuto tra Barcellona e Manchester City.



MESSAGGIO AL MERCATO - Dalla Liga, soprattutto, erano arrivate delle richieste per il centrocampista catalano. L'Espanyol si era informato con gli agenti di Bernabé, che ha come obiettivo la crescita continua e il ritorno ai livelli più alti, che sia in Spagna o Italia. La Serie A, a cui è stato accostato in passato anche verso grandi club come Atalanta, Juventus e Milan, lo ha cercato recentemente con Torino e, soprattutto, Salernitana. Quel traguardo Adrian ha scelto però di provare a raggiungerlo con il Parma e l'inizio di stagione, in cui lui stesso è stato protagonista con due gol, gli sta dando ragione.