Dal colpo Higuain al ritorno in società di Maldini. Il Milan ha trovato in Leonardo l'uomo giusto al momento giusto, un dirigente capace di riportare entusiasmo e credibilità. La campagna acquisti dei rossoneri potrebbe presto impreziosirsi di una nuova pepita brasiliana.



BERNARD VUOLE IL MILAN - Contatti con gli agenti, confronti con Gattuso: Leonardo sta lavorando concretamente per Bernard, jolly offensivo tutta rapidità e fantasia che si è svincolato dallo Shakhtar Donetsk. Il giocatore ha fatto sapere di volere fortemente il Milan, considerata meta più gradita rispetto alle altre proposte ricevute. Ecco perchè il classe 1992 ha intenzione di aspettare ancora il Diavolo per qualche giorno.



COSTI E STRATEGIA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, tra martedì e mercoledi è previsto un nuovo contatto tra Leonardo e gli agenti di Bernard, una sorta di dentro o fuori. Un'operazione che dovrebbe svilupparsi su questi parametri: tre/quattro milioni di commissioni, triennale a 3,5 milioni a stagione per il giocatore. In parallelo l'intermediario Kia Joorabchian sta tenendo vivi i contatti con West Ham e Chelsea, ma Bernard ha scelto: vuole il Milan.