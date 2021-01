Un nome per l'attacco, un'idea concreta per gennaio. La Roma ha messo gli occhi su Bernard, esterno offensivo brasiliano che l'Everton ha messo in vendita. L'ex giocatore dello Shakhtar Donetsk è una precisa richiesta di Paulo Fonseca, che lo conosce molto bene e lo considera il profilo giusto per rinforzare l'attacco giallorosso. Con i Toffees ci sono stati i primi contatti, ecco la richiesta del club inglese e le posizione della Roma.