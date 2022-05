Sono gli ultimi giorni in bianconero per tanti. Da Giorgio Chiellini a Paulo Dybala, diversi calciatori si preparano a dire addio alla Juventus, per questione d'età o per scelte tecniche ed economiche che porteranno il club del presidente Andrea Agnelli a voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della propria storia. C'è poi chi non è ancora certo del suo futuro, come Federico Bernardeschi: il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, c'è una conversazione in corso tra il suo agente Federico Pastorello e la dirigenza bianconera. La sua priorità è restare a Torino, ma i club che si sono fatti avanti per chiedere informazioni non mancano: da Inter e Milan a quelli di Premier League...