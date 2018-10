La notte di Valencia è stata quella che ha consacrato, una volta per tutte il talento di Federico Bernardeschi: grande tra i grandi. Ma è stata anche l'ultima occasione che Max Allegri lo ha schierato titolare. Nonostante fosse “il giocatore più in forma”, come ammesso in più di un'occasione dallo stesso tecnico bianconero. Il motivo è semplice e va ricercato nella necessità di trovare il miglior Dybala, o più semplicemente di ritrovare Dybala, prima che fosse troppo tardi. Con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic di fatto intoccabili, a doversi sedere in panchina non poteva che essere Bernardeschi, in ogni caso decisivo a Frosinone e capace di farsi trovare pronto anche contro Bologna e Napoli. Stasera toccherà di nuovo a lui, ferma restando la conferma della Joya al fianco di Mandzukic. E contro lo Young Boys è possibile che Bernardeschi possa fare le prove di un cambio di ruolo, essendoci tutta questa abbondanza là davanti.



IL JOLLY - “Può giocare esterno, mezz'ala, trequartista. O può non giocare”. Eccolo il bouquet di opzioni delineato ieri da Allegri. Almeno questa sera, dunque, Bernardeschi sarà chiamato ad arretrare il proprio raggio d'azione. Possibile che la soluzione designata sia quella che lo vedrà trequartista alle spalle delle due punte, magari in maniera piuttosto spuria come se lo immagina Allegri: con la difesa a tre, sarà chiamato a giostrare ora da mezz'ala (è lì che prima o poi arriverà in pianta stabile secondo i piani del tecnico) ora sulla trequarti. Non solo. Quando Allegri parla di un Bernardeschi esterno a tutto campo, non scherza. La rifinitura pre-Bologna aveva infatti già visto prove intense con l'ex viola sulla fascia sinistra nel 3-5-2, come intravisto a sprazzi proprio nella prima versione del Bernardeschi alla Fiorentina: evidentemente un esperimento non ancora pronto per essere effettuato in una competizione ufficiale, oggi o più avanti si potrà tentare. Per dare ancora più qualità e alternative al gioco della Juve. Per trovare, soprattutto, un posto ad un Bernardeschi che non si può proprio lasciare fuori.



@NicolaBalice