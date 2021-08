Ferie finite, è tempo di ripartire. Fi. Dopo un'estate di festeggiamenti, per la vittoria dell'Europeo e per il matrimonio con ​Veronica Ciardi, l'esterno offensivo cresciuto nella Fiorentina è pronto a iniziare una nuova stagione in bianconero, nella quale, sulla carta, tutti partono allo stesso livello, nella quale le gerarchie possono essere stravolte.Una chance, quella che chiede Bernardeschi, che non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus.In quattro anni ha segnato 10 gol in 147 presenze, numeri che non possono essere soddisfacenti, per lui e per il club. Dopo il biennio complicato con Sarri e Pirlo ritrova Allegri, il cui calcio si sposa perfettamente con le sue caratteristiche. La musica, insomma, può cambiare.Bernardeschi vuole avere la possibilità di dire la sua, come successo in Nazionale, dove sente la fiducia di Mancini. Partire non è un'opzione, perché non ci sono offerte interessanti sul tavolo,. In questa seconda parte di anno vuole capire se c'è futuro in bianconero: il campo deciderà il futuro, se non sarà coinvolto guarderà altrove.