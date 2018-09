Federico Bernardeschi sta con la Fiorentina e con Astori. L'esterno della Juventus ha parlato dopo la partita contro la Polonia, entrando con decisione sul tema della fascia da capitano personalizzata. Ecco le sue parole dal Corriere della Sera: "Io sto dalla parte dei ragazzi della Fiorentina, perché credo che sia un monumento non una fascia".



CHIELLINI - "Ho parlato con Biraghi e sono sicuro che una soluzione si troverà, con grande tranquillità, senza bisogno di fare polemiche. Chi di competenza in Lega calcio farà in modo che la Fiorentina continui a portare il nome di Davide Astori sulla fascia. Non credo si debba arrivare a multe, squalifiche o altro. Il buonsenso alla fine prevarrà sempre".