Federico Bernardeschi e il Milan si sono sfiorati nel mercato di gennaio. Il club rossonero aveva lavorato a lungo con la Juventus sullo scambio con Lucas Paquetà. Una trattativa che poteva fare felici tutti ma che non è andata in porto per una serie di motivi. In primis i dubbi di Ivan Gazidis che ha ritenuto troppo alto lo stipendio da 4,5 milioni del bianconero.



COSA CAMBIA - Bernardeschi resta un giocatore che piace, e molto, al Milan. Il nome resta nella lista ma alla voce 'occasione'. Non una priorità insomma ma se arrivassero segnali da Torino su una valutazione vantaggiosa allora non è da escludere un nuovo tentativo da parte dei rossoneri. Difficile che si possa riaprire l'idea di gennaio su uno scambio con Paquetà: la Juventus non è più interessata al brasiliano.