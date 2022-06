in essere fino alla conclusione della stagione 2021/2022Difficile non considerarle tali se si pensa al curriculum e ai valori tecnici mostrati da quei calciatori di Serie A o dei principali campionati stranieri che nelle prossime ore di apprestano a diventare degli svincolati di lusso. Guardando soltanto alle vicende di casa nostra,, che il Milan aveva deciso di liberare a parametro zero in assenza di un accordo per prolungare i rispettivi accordi; questa, se possibile, si preannuncia ancora più scoppiettante e intrigante per chi fosse alla ricerca di occasioni., entrambi "scaricati" dalla Juventus per esigenze di bilancio ed entrambi ancora alla ricerca della chiamata giusta. L'argentino ha espresso il desiderio di restare in Italia e, dopo i ripetuti contatti ed incontri tra il suo agente Jorge Antun e la dirigenza dell', che ha sondato a sua volta la pista e che attende le mosse di Marotta (che ha bisogno di fare spazio in organico all'argentino) prima di decidere se affondare o meno., fiducioso di trovare un club che gli offra cifre non troppo diverse da quelle percepite alla Juve, circa 4,5 milioni a stagione: la pista Napoli si è bloccata, per ora, e dall'estero non si è mosso nulla di significativo.- Centrocampisti offensivi e attaccanti a fare la voce grossa nel mercato degli svincolati, come dimostrano ancheper rinnovare il suo legame d'amore col Napoli e la città di Napoli e che invece, tra le incomprensioni tecniche con Spalletti e quelle di natura meramente economica col patron azzurro, oggi è più vicino all'addio. Quello che il Gallo si appresta ad ufficializzare nei confronti del Torino dopo 7 anni assieme: quello nei confronti del Milan è stato un interesse non corrisposto, con la Fiorentina non si è andati oltre semplici chiacchierate e, dopo aver dato il via libera a Pellegri per fare il percorso inverso. Due nomi di lusso quelli di Mertens e Belotti, a cui si aggiungono quelli meno celebrati ma comunque meritevoli di attenzioni di Ospina (anche lui ai titoli di coda col Napoli), Vecino e Luiz Felipe.- Avevamo aperto col Milan e chiudiamo - per la parentesi italiana - sempre coi colori rossoneri, quelli che non apparterranno più ad. Il via libera all'approdo alla corte di Sarri e soprattutto nella sua squadra del cuore c'è da tempo, ma prima i biancocelesti devono liberarsi dell'ingaggio pesante di Acerbi per colmare la distanza che resta tra domanda e offerta per Romagnoli. Nomi scoppiettanti dalla Serie A, ma anche ilè pronto a riempirsi di profili di tutto rispetto: dopo 5 mesi di rilancio al Brentford, Christiansi appresta ad accettare la chiamata di una big di Premier (Manchester United?) per certificare la sua rinascita dopo il grande spavento dello scorso Europeo. Con lui, il madridista- ancora incerto se restare a Barcellona o meno -sono i nomi di maggiore grido pronti a tornare sul mercato: manca poco alla scadenza del 30 giugno, si tratta solo di pazientare.