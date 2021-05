Al termine della vittoria contro San Marino, Federico Bernardeschi ha parlato a Rai Sport: "Ringrazio Mancini, mi ha sempre dato fiducia. Qui mi diverto, se mi diverto vengono fuori le qualità, per me è fondamentale. Qui rischio la giocata e alla Juve no? Qui mi fanno rischiare la giocata, semplice. La qualità è altissima, per il mister non sarà facile, siamo stati tutti bravissimi a metterlo in difficoltà. Da due anni siamo bravi, è un grandissimo gruppo, sano e vivo".



SULLA JUVE - "Allegri? Sono felice. Spero di godermi ancora il mister, lo voglio davvero, il suo ritorno mi rende felice. E' sempre stato un grande".