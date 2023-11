Federico Bernardeschi tornerebbe volentieri in Italia. L'esterno offensivo classe 1994 è sotto contratto col Toronto FC fino al 31 dicembre 2026. Arrivato dalla Fiorentina per 40 milioni di euro, alla Juventus ha segnato 12 gol su 183 presenze in 5 stagioni.



Lo stesso Bernardeschi ha rivelato a Dazn: "Questa mattina (lunedì) ho fatto visita alla Juventus per salutare Allegri, tutta la squadra e i dirigenti. Lo avevo fatto anche l'anno scorso, oggi non abbiamo parlato di mercato. Ieri ero allo stadio a vedere la partita con l'Inter, mi ha fatto piacere rivedere alcuni ex compagni e assistere all'allenamento. Chiesa si trova meglio da attaccante esterno perché ha sempre giocato lì, gli serve ancora tempo per capire i movimenti da seconda punta. Andrei a giocare nel Bologna? Sicuramente mi farebbe piacere lavorare con Thiago Motta. A Toronto si vive bene".