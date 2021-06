Ormai da molti annidall’aver dichiarato fin dall’anno scorso, quando l’Europeo venne spostato causa Covid, che l’Italia vi avrebbe partecipato per vincere non essendo per nulla inferiore a Francia, Portogallo, Belgio, Inghilterra e via enumerando., anche se anch’io, al pari del c.t., avrei sofferto per certi tagli apportati nelle ultime ore. Su tutti quelli che hanno riguardato. Qui il discorso è più ampio e non riguarda Raspadori, l’utlimo aggregato alla squadra come settimo attaccante, ma Bernardeschi, l’esterno della Juve che quest’anno ha disputato la sua peggiore stagione.Ora,Può darsi che Politano non possa fare il finto centravanti, ma quante saranno le partite che Mancini affronterà senza una prima punta, avendo in organico Immobile, Belotti e Raspadori?. Ci sarà una ragione se anche Pirlo, non esattamente il migliore tra gli allenatori della scorsa serie A, ad un certo punto l’ha schierato esterno basso nella speranza che in quel ruolo facesse meno danni.Tuttavia era chiaro che Mancini aveva deciso a tutto vantaggio di Bernardeschi fin dalla partita amichevole di San Marino, quando l’ha schierato finto 9 e capitano. Se a questo aggiungiamo che contro una squadra equivalente alla nostra serie D, lo juventino ha fatto un gol, almeno un paio di assist e altre giocate convincenti capiamo come il c.t. avesse già in animo di portarlo con sè all’Europeo. Purtroppo, la rassegna europea non annovera nazionali del valore di San Marino e, dunque,. Inoltre con Jorginho, Verratti, Locatelli e Cristante abbondano i centrali (anche se Locatelli e Cristante sanno fare anche le mezzali) e un posto per un “assaltatore” come Pessina glielo avrei trovato.Per il resto c’è da dire che avremo una difesa solida a partire dal portiere (Donnarumma) per passare ai due centrali, probabilmente Chiellini e Bonucci (e alle loro riserve) e a due coppie di esterni di grande affidabilità (Florenzi, Spinazzola, Di Lorenzo e Emerson). Detto del centrocampo, il tridente d’attacco partirà con Chiesa (o Berardi), Immobile e Insigne.Abbiamo tanti calciatori di esperienza, ma non c’è un leader che si stacchi sugli altri.