Dopo gli 86' (più recupero) di Firenze, l'ex Viola, è il favoritissimo per prendere il posto di Douglas Costa, per sostituirlo anche a Madrid nella prima in Champions League della Juve di Sarri. Un'altra grande occasione per far vedere di che pasta è fatto. Sì, perché nell'ultimo periodo in molti hanno perso le speranze in merito a un suo florido futuro e ora aspettano risposte.