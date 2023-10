Di possibilità per rivedere Federico Bernardeschi di nuovo alla Juve, ora come ora, ce ne sono decisamente poche. Però ci sono. Riflessioni in corso alla Continassa, la voglio di tornare in Italia del giocatore può agevolare in termini di costi un suo prestito anche solo per mezza stagione. Se poi la Juve dovesse dire di no, molto probabilmente Bernardeschi tornerebbe comunque, dove lo vorranno maggiormente. Anche così insegue il sogno Europeo.