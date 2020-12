"Il fantastico giocatore ammirato alla Fiorentina non può essere quello dello scorso anno.. Mino Raiola, agente di Federico Bernardeschi, parlò così lo scorso 8 dicembre in un'intervista concessa a Tuttosport. Parole al miele, di fiducia per il suo assistito, che come la scorsa stagione non riesce a trovare spazio con continuità in bianconero.. Una comparsa o poco più, in un anno per lui decisivo, che continua a essere negativo.E' vero che le grandi squadre devono avere una rosa profonda, che la concorrenza è all'ordine del giorno, ma per Pirlo Bernardeschi è una seconda scelta, condizione che al ragazzo di Carrara non va più bene. Il tempo corre, a giugno è in programma l'Europeo e soprattutto resterà un solo anno di contratto con la Juve.per permettere alla Juve di monetizzare e di non rischiare di perderlo a zero nel 2022.Con Raiola, con il quale i rapporti sono ottimi, verrà fatto un punto a gennaio.e. Qualche mese fa, per ragioni diversi, non si è arrivati a un accordo con Napoli e Lione, due piste che potrebbero riaprirsi. Molto dipenderà dalle proposte. Quando c'è di mezzo Raiola tutto è possibile.