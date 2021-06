Federico Bernardeschi, esterno della Juventus e della Nazionale, parla ai microfoni di Sogno Azzurro, su Ra1: "Mancini fin dall'inizio ha dato fiducia al gruppo e portato entusiasmo, è bravo ed era un grande calciatore. Anche da lì nasce l'esperienza umana e il rapporto con i calciatori. Dà consigli in campo ed è presente per tutti. L'eliminazione con la Svezia? Non eravamo una Nazionale pronta. L'ambiente non era giusto, non era sereno e non eravamo coinvolti. Tutto questo ha pesato molto su quella partita".